Grecia Quiroz reconoce captura del “R1” y pide justicia completa por asesinato de Carlos Manzo

Tras el anuncio de la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se pronunció por este avance tan importante en las investigaciones por el homicidio del exalcalde, Carlos Manzo.

“La justicia comienza, pero aún no termina”, expresó Grecia Quiroz luego del operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y cuyo titular, Omar García Harfuch, confirmó la captura del “R1”.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

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El mensaje de Grecia Quiroz por la detención del “R1”

Mediante sus redes sociales, Grecia Quiroz mandó un mensaje contundente tras las labores por parte de la SSPC y pidió, llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.

“Reconozco el trabajo realizado por las fuerzas federales; a la Secretaria de Seguridad y protección ciudadana encabezada por el Secretario Omar García Harfuch y a las fuerzas especiales del ejército mexicano en conjunto con el centro nacional de inteligencia”, comentó Quiroz.

Además, la alcaldesa de Uruapan pidió no descartar ninguna línea de investigación en la que algún político se vea involucrado por el asesinato de Carlos Manzo y en caso de ser así, sean llevados ante la justicia.

“Aquí seguiré exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención”, sentencia el mensaje de Grecia Quiroz.

Caso Carlos Manzo: ¿Quién es el “R1″?

Ramón Ángel “N”, mejor conocido como “R1” fue señalado por el Gobierno de México como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

El “R1” también es identificado como una de las cabezas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que encabezó Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, abatido en febrero de este año.

La SSPC indicó que el “R1” es líder de la célula criminal los “Rs”, un grupo dedicado a extorsiones, homicidios y tráfico de drogados, actividades realizadas en distintas regiones de Michoacán y Jalisco.

García Harfuch indicó que esta detención es resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación. Además, las autoridades federales informaron que con la detención del “R1” ya suman 31 personas arrestadas por el asesinato de Carlos Manzo.

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