Así es el intensivo adiestramiento militar al que Policía de Ecatepec se someterán por un mes
Los elementos de la Policía de Ecatepec forman parte del Grupo de Operaciones Especiales y Moto Patrullas; fueron elegidos por desempeño y perfil.
Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec en el Estado de México (Edomex), dio a conocer que al menos 20 elementos de la policía de la entidad fueron enviados a un adiestramiento especializado con la Secretaría de la Marina, esto con la finalidad de reforzar técnicas policiales, de ética y valores.
De acuerdo con las autoridades de Ecatepec, parte del intenso adiestramiento militar al que se someterán los uniformados mexiquenses, contempla acciones como el tiro de reacción y de combate, así como el tiro de precisión en escenarios puntuales con equipo especializado.
¿Cómo será el adiestramiento completo que recibirán los Policías de Ecatepec?
Se señaló que el adiestramiento se llevará a cabo en la Unidad Naval de Operaciones Especiales de Marina en Valle de Bravo, lugar en el cual los elementos de la Policía de Ecatepec se deberán someter a las siguientes pruebas:
- Capacitación en valores y Derechos Humanos Internacionales
- Soga Rápida
- Rapel
- Combate cercano en interiores
- Tiro de reacción y de combate
- Tiro de precisión
- Combate urbano
- Desplazamientos tácticos
Es importante señalar que los elementos de seguridad del municipio mexiquense que acudirán al curso, son tres mujeres y 17 hombres de la policía de sectores del Grupo de Operaciones Especiales y Moto Patrulla, los cuales estarán liderados por la oficial Arely Jazmín Rosales Vite.
¿Por cuánto tiempo estarán en adiestramiento los elementos de seguridad de Ecatepec?
De acuerdo con la información oficial que se emitió por parte de las autoridades, será por un periodo de un mes completo que estos elementos estén realizando el adiestramiento antes mencionado en Valle de Bravo.
Será durante ese tiempo que las y los elementos de seguridad de Ecatepec estarán recibiendo la capacitación en ética y valores, así como el uso adecuado de armas de fuego cortas y largas en diferentes escenarios posibles del día a día.
¿Cómo se seleccionaron a los policías del adiestramiento?
Los 20 elementos de la Policía de Ecatepec que harán el adiestramiento, fueron elegidos por su antigüedad, tipo de perfil, desempeño y experiencia en el corporativo de seguridad del municipio mexiquense.
Se señaló que los oficiales, previamente pasaron el control de confianza, además de que mostraron óptimas condiciones de salud para desempeñar el adiestramiento mencionado ante la Marina.
