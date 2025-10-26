Dejan ataúd y fotos en la casa de protectora de animales en Edomex

Elizabeth Soto, protectora de animales y fundadora de Seres Libres, recibió fuertes amenazas después de que denunciara que las autoridades sacrifican mascotas que no se dieron en adopción.

En la puerta de su casa dejaron un ataúd con fotografías de su hija, además de un mensaje intimidatorio, por lo que la Fiscalía General de Justicia ya inició una carpeta de investigación por el delito de extorsión.

¿Por qué la activista denunció a las autoridades?

De acuerdo con la activista, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y de la Procuraduría al Ambiente (Propaem) están involucradas en actos de eutanasia de las mascotas o animales que no pueden dar en adopción.

El pasado 20 de octubre, las dos instituciones realizaron el cierre temporal del Centro de Bienestar Animal de Tecámac, donde había aproximadamente 20 perros y aunque Seres Libres y otras asociaciones aseguraron que podían hacerse cargo de los canes, les fue negada la solicitud.

Seres Libres pide reporte de los perros decomisados por las autoridades

En un comunicado, la fundación Seres Libres dijo el 20 de octubre que quería exponer que estas dos instituciones desaparecen a los perros que capturan, ya que muchos mueren por peleas, enfermedades o son eutanasiados. “Los que corren con suerte elige la directora, Alma Tapia se promueven en adopción”.

Es por ello que exigía saber en dónde están los perros que han sido rescatados, pues no querían simulaciones. Aclaró que estas mascotas fueron sacados de “infiernos” como azoteas y jaulas y dentro de estos Centros de Control terminan desvividos o hechos trizas por más perros.

