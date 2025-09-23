inklusion.png Sitio accesible
Reportan desaparición de joven venezolano Tayron Paredes Gamboa en Edomex

La desaparición de Tayron Paredes Gamboa ocurre días después del presunto secuestro y asesinato del colombiano B King y Regio Clown.

Reportan desaparición de venezolano Tayron
23 septiembre 2025
Escrito por: Itandehui Cervantes

Tras la desaparición y asesinato de los artistas B King y Regio Clown , otro músico extranjero fue reportado como desaparecido, se trata de Tayron Paredes Gamboa quien fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre en Edomex.

Reportan desaparición de Tayron Paredes

En redes sociales se compartió la ficha emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda en la que se indica que Tayron Paredes fue visto por última vez en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

Compartir Para Salvar publicó la ficha de búsqueda del venezolano Tayron Gamboa y explicaron que trabajaba como repartidor de comida.

músicos colombianos “B-King” y “Regio Clown” son hallados muertos
Difunden presunta conversación de Tayron Paredes

También se compartió una captura de pantalla de la conversación que Tayron Paredes tuvo y señaló que lo mandaron a un sitio donde no había viviendas y no confiaba en el pedido. Posteriormente dejó de responder los mensajes.

Un hombre venezolano, identificado como Tayron Paredes Gamboa, está desaparecido tras realizar una entrega en el Estado de México.

¿Quién es Tayron Paredes?

Tayron Gamboa tiene 29 años y es originario de Caracas, Venezuela, supuestamente vive en México y es repartidor de plataforma.

Según la información fue visto por última vez a las 16:47 horas del viernes 19 de septiembre entre Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca. Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo, Vestía una playera de color negro con café y tenis grises.

desapariciones CDMX (3).jpg
¿Cómo reportar una desaparición?

Ante la desaparición de una persona, la Comisión Nacional de Búsqueda señala que lo primero que debes hacer es llamar al 8000287783 o enviar un mensaje de WhatsApp al 5513099024 o llamada internacional al 18252623109. Deberás proporcionar el nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y CURP de la persona desaparecida.

Quien reporta puede ser anónimo o también puedes proporcionar tu nombre, fecha de nacimiento, CURP y parentesco.

También es importante indicar todos los detalles que sean posibles como la fecha y lugar de desaparición, ropa que vestía, señas particulares y una fotografía.

Denunciar desaparicion de personas

[VIDEO] Conoce los pasos a seguir para reportar la desaparicion de algun familiar

Edomex
