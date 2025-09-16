La licencia de conducir es un documento indispensable en Edomex y ahora los automovilistas ya pueden tramitar la versión digital que será válida en toda la República Mexicana, esto con el objetivo de modernizar los trámites y otorgar alternativas rápidas y seguras.

Pasos para tramitar la licencia de conducir digital de Edomex

Cabe mencionar que solo los automovilistas que cuenten con su licencia de conducir física y vigente podrán realizar el trámite para obtener la versión digital siguiendo estos pasos:

Descarga la aplicación “Licencia Digital Edomex” que está disponible en Android y Apple

Escanea el código QR que se localiza en la parte posterior de la licencia física

Confirma los datos que parecen en pantalla

Realiza la verificación biométrica facial

Ingresa el código de verificación que se enviará a tu teléfono celular

Trámites que se pueden hacer desde la app Licencia Digital Edomex

Además de la versión digital de la licencia de conducir, se pueden realizar otros trámites como:



Renovación

Reposición por robo o pérdida

Envíar notificaciones sobre la vigencia del documento con la finalidad de prevenir retrasos en su actualización



Cualquier trámite relacionado con la licencia de conducir es gratuito.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir

Si aún no cuentas con tu licencia de conducir física y quieres tramitarla, estos son los requisitos :



Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional)

Comprobante de domicilio (no mayor a tres mese de antigüedad)

Comprobante de pago

No estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Precios de la licencia de conducir de Edomex

Los precios de la licencia de conducir varían dependiendo su vigencia:



Licencia de duración de un año - 719 pesos

Licencia de dos años - 936 pesos

Licencia de tres años de duración - mil 287 pesos

Licencia de cuatro años - mil 712 pesos

