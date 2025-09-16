Pasos para tramitar la licencia de conducir digital de Edomex
La licencia de conducir digital es válida tanto para el Edomex como para todo el territorio nacional y el objetivo es modernizar los trámites.
La licencia de conducir es un documento indispensable en Edomex y ahora los automovilistas ya pueden tramitar la versión digital que será válida en toda la República Mexicana, esto con el objetivo de modernizar los trámites y otorgar alternativas rápidas y seguras.
Cabe mencionar que solo los automovilistas que cuenten con su licencia de conducir física y vigente podrán realizar el trámite para obtener la versión digital siguiendo estos pasos:
- Descarga la aplicación “Licencia Digital Edomex” que está disponible en Android y Apple
- Escanea el código QR que se localiza en la parte posterior de la licencia física
- Confirma los datos que parecen en pantalla
- Realiza la verificación biométrica facial
- Ingresa el código de verificación que se enviará a tu teléfono celular
Trámites que se pueden hacer desde la app Licencia Digital Edomex
Además de la versión digital de la licencia de conducir, se pueden realizar otros
trámites
como:
- Renovación
- Reposición por robo o pérdida
- Envíar notificaciones sobre la vigencia del documento con la finalidad de prevenir retrasos en su actualización
Cualquier trámite relacionado con la licencia de conducir es gratuito.
Requisitos para tramitar la licencia de conducir
Si aún no cuentas con tu licencia de conducir física y quieres tramitarla, estos son los
requisitos
:
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional)
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres mese de antigüedad)
- Comprobante de pago
- No estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
Precios de la licencia de conducir de Edomex
Los precios de la licencia de conducir varían dependiendo su vigencia:
- Licencia de duración de un año - 719 pesos
- Licencia de dos años - 936 pesos
- Licencia de tres años de duración - mil 287 pesos
- Licencia de cuatro años - mil 712 pesos
Lleva la versión digital de tu licencia de conducir Tipo A en tu celular 📱
