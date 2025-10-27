Asesinan al líder sindical Noé Pérez Urquidi en Salina Cruz, Oaxaca

Durante la mañana del lunes 27 de octubre, un grupo de sicarios asesinó a Noé Pérez Urquidi, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México ( CATEM ), en Salina Cruz, Oaxaca.

Un ataque directo que ocurrió en el centro comercial “Pabellón”, justo después de que Noé saliera de un restaurante en donde se había reunido con otros agremiados y empresarios. No hubo otras personas lesionadas.

¿Cómo fue el asesinato de Noé Pérez Urquidi?

Medios locales señalan que un comando armado abrió fuego directamente contra Pérez Urquidi. Dispararon directamente en al menos seis ocasiones y cuando las autoridades llegaron solo pudieron confirmar su muerte y acordonar la zona para comenzar las investigaciones correspondientes.

El ataque ocurrió frente a decenas de personas. Medios locales señalan que el líder sindical intentó correr hacia el estacionamiento para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por los agresores y cayó sin vida junto a una camioneta blanca.

¿Quién era Noé Pérez Urquidi?

Se trata de una figura destacada en el movimiento obrero en la región del Istmo de Tehuantepec . Era el líder de la CATEM y representaba a cientos de trabajadores pertenecientes a los sectores de transporte, construcción y servicios.

Aunque el motivo de su asesinato no ha sido esclarecido, se estipula que las disputas que tuvo con otros grupos de la zona podrían haber sido un factor; por ejemplo, CATEM ha participado en varios proyectos con el gobierno federal de gran relevancia, como el Corredor Interoceánico.

Su muerte podría desestabilizar negociaciones colectivas y provocar confrontaciones entre el sindicato; por lo pronto, familiares, amigos y socios de Noé exigen justicia , pidiendo a las autoridades que los responsables sean castigados con el mayor peso de la ley.

