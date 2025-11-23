Golpe al narcotráfico en Chiapas; aseguran 185 kilos de cocaína y detienen a 3 criminales

Fuerzas federales y estatales reportaron que se llevó a cabo un exitoso operativo en el estado de Chiapas, donde se logró el decomiso de 185 kilos de cocaína y se procedió a la detención de 3 personas involucradas con grupos criminales que operan en la zona.

El resultado exitoso de este operativo es producto del esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno para combatir el tráfico de droga y garantizar la seguridad de las familias chiapanecas. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Decomisan 185 kilos de cocaína en Tapachula

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), este 22 de noviembre, se llevó a cabo un operativo conjunto en Tapachula, Chiapas, que formó parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en el que participaron elementos de la Guardia Nacional que trabajaron en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado.

🚨 Operativo exitoso en Tapachula, Chiapas 🚨

La tarde del viernes 21 de noviembre de 2025, personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado realizaron un operativo en la colonia Barrio Nuevo, municipio de Tapachula.



✅ Resultado:



3 personas detenidas (entre… pic.twitter.com/69MAsSpiua — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) November 23, 2025

El operativo se conformó por dos operaciones. En la primera, se llevaron a cabo patrullajes en la colonia Barrio Nuevo, donde se realizó la detención de una persona y el aseguramiento de 175 kilos de cocaína y un vehículo.

En la segunda acción, las fuerzas federales y estatales realizaron la investigación de un inmueble ubicado en Barrio Nuevo, Tapachula, donde detuvieron a dos personas y aseguraron 10 kilos de cocaína y un inmueble.

Autoridades realizan las investigaciones tras la detención de 3 delincuentes

Tras la detención, los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a fin de determinar su situación legal.

El comunicado de la Sedena afirma que las detenciones se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos de los involucrados, esto con la finalidad de preservar el orden y la paz pública de la sociedad chiapaneca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

