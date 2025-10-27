Aseguran tractocamiones y equipos electrónicos de célula delictiva en Veracruz

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en un operativo se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles vinculados a una célula delictiva dedicada a la extorsión en Veracruz.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz para ejecutar los cateos.

Decomiso de armamento y vehículos pesados

Tras labores de investigación para debilitar a la célula delictiva, que también se dedicaba a la extorsión, secuestros y robos con violencia, se identificaron tres domicilios en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca.

En el lugar se aseguraron cuatro armas de fuego largas, 166 cartuchos, seis granadas, 39 vehículos, nueve tractocamiones, seis camiones de volteo, dos vehículos tipo pipa, dos remolques, dos retroexcavadoras, una camioneta tipo redilas y cinco motocicletas, una contadora de billetes, cinco cámaras fotográficas , una videocámara, 17 equipos teleféricos, dinero en efectivo y otros aparatos electrónicos.

¿Cómo afectó este decomiso?

De acuerdo con la SSPC, esta acción representó una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos. Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público.

