Golpe a “La Chokiza” en Ecatepec; detienen a Ricardo “N”, encargado de tomas de agua clandestinas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de Ricardo "N", integrante del grupo de " La Chokiza ", con operaciones de extorsión y otros delitos en el municipio de Ecatepec.

Ricardo "N" fue identificado como el propietario de varias pipas, así como el encargado de tomas de agua clandestina que operaban en dicha entidad. Era considerado un objetivo prioritario por las autoridades en la " Operación Caudal ", la cual busca eliminar la extracción ilegal del recurso para lucrar con él.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario estatal y esperará a que se resuelva su situación jurídica en un futuro. Por lo pronto, esto representa un golpe importante a las operaciones criminales de "La Chokiza".

La Chokiza, pandilla que extorsiona en Ecatepec

Ecatepec es uno de los municipios más poblados de México, con más de 1.5 millones de habitantes. También es uno de los más inseguros y una de las pandillas que ha provocado terror entre los habitantes es "La Chokiza".

Este grupo criminal se encarga de extorsionar a los comerciantes de la zona, con integrantes que operan a plena luz del día y con la cara descubierta, amenazando todo tipo de locales comerciales. Piden dinero a los comerciantes para no agredirlos y ofrecen supuesta protección de otras bandas criminales.

El símbolo de La Chokiza es un Jesucristo manejando en motocicleta y se les puede encontrar en redes sociales como una "organización que da asesoría jurídica". Han sido investigados por la Fiscalía desde hace años y las detenciones han comenzado a ocurrir. Por ejemplo, hace un par de meses detuvieron al supuesto líder de la organización, Alejandro "N", alias " El Choko ", quien además de ser acusado de extorsión, también es acusado de homicidio y despojo de propiedades.

