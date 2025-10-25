Autoridades detienen a las secuestradoras de la bebé Judith Alejandra en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango, anunció la detención de Karla Daniela “N” y Anabel “N”, responsables del secuestro de la recién nacida Judith Alejandra R. R. ocurrido el pasado 23 de octubre en el Hospital Materno Infantil. Gracias a la acción coordinada entre autoridades estatales y federales, el caso se resolvió en menos de 48 horas, evitando un desenlace trágico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El hecho generó alarma en la comunidad por las vulnerabilidades en la seguridad de las áreas neonatales, recordando la importancia de protocolos estrictos para visitantes y personal hospitalario.

Planificación y ejecución del crimen

Karla Daniela “N” ingresó al hospital vestida con uniforme quirúrgico y cubrebocas, utilizando la escalera de emergencia para evadir controles. Portaba una bolsa negra con herramientas para sustraer a la bebé, destacando cómo los impostores pueden aprovechar accesos no vigilados en hospitales.

Por su parte, Anabel “N”, empleada de limpieza temporal, proporcionó información sobre la ubicación de Judith Alejandra, lo que facilitó la operación. Este caso evidencia la necesidad de auditar antecedentes del personal subcontratado y establecer protocolos de confidencialidad estrictos.

Engaño y abandono de la menor

Tras el secuestro, la bebé fue mantenida en cautiverio mientras Karla Daniela “N” falsificaba historias familiares para justificar su posesión. Finalmente, la menor fue abandonada en un jardín cercano, donde vecinos alertaron al 911, permitiendo su rescate inmediato y atención médica.

¿Qué hacer en caso de secuestro infantil?

Llamar de inmediato al 911 y proporcionar todos los detalles del niño y sospechosos

Contactar a la Fiscalía General del Estado o a la Procuraduría de Protección de Niños según corresponda

Reportar a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en gob.mx

Informar a vecinos y comunidad para activar alertas locales y redes sociales

No intentar confrontar a los secuestradores; esperar instrucciones de autoridades

Conservar cualquier evidencia, como fotos, videos o mensajes, para facilitar la investigación

Mantener la calma y dar apoyo psicológico a la familia mientras se realiza la búsqueda

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.