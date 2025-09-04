OFICIAL: Cierre indefinido en Periférico por volcadura de camión en Alameda Oriente

Autoridades confirmaron que la avenida Periférico permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, luego de la volcadura de un camión de carga que transportaba papel comprimido en la zona de la Alameda Oriente, en los límites de la Ciudad de México y Nezahualcóyotl.

El percance, registrado la mañana del jueves 4 de septiembre, también afectó a un vehículo particular, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito Municipal de Nezahualcóyotl y personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acudieron de inmediato para retirar las unidades y asegurar el área.

Derivado de un incidente en Av. Periférico a la altura de la Alameda Oriente, por instrucciones de la presidenta @Claudiashein se trabajará en la rehabilitación de esta vialidad en coordinación con la @SICTmx y la #JuntaDeCaminos del @Edomex . https://t.co/DIcOsAcFmu — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) September 4, 2025

Coordinación local y federal para rehabilitar la vialidad

De acuerdo al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizarán trabajos de rehabilitación del tramo dañado, en coordinación con la SICT, la Junta de Caminos del Estado de México y el gobierno municipal.

El operativo es encabezado por el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala; el director General de Carreteras, Carlos Arceo Castañeda; el titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez, y el director de Gobierno local, Carlos Avilés Osorio.

Las autoridades aclararon que las obras de reconstrucción de los puentes de Periférico, iniciadas en agosto, continuarán sin afectaciones adicionales.

Rutas alternas para automovilistas

El cierre en Periférico Oriente afecta la movilidad en una de las zonas con mayor tránsito del Valle de México. Ante ello, se recomienda a los automovilistas tomar las siguientes rutas alternas:



De Zaragoza a Nezahualcóyotl: ingresar por Calzada Ignacio Zaragoza y conectar con Avenida Texcoco hasta Bordo de Xochiaca

Hacia el Aeropuerto Internacional de la CDMX: usar Circuito Interior Río Churubusco o Viaducto Miguel Alemán

Rumbo al Estado de México: ingresar por Avenida Pantitlán y tomar Avenida Central (Carlos Hank González)

Para transporte de carga: optar por la autopista Peñón-Texcoco, que ofrece mayor fluidez

El gobierno de Nezahualcóyotl pidió a la ciudadanía planear con anticipación sus traslados y mantenerse informada a través de los canales oficiales de tránsito y protección civil, ya que no hay una fecha establecida para la reapertura del Periférico Oriente en este punto.

