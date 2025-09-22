Una pipa intentó ganarle el paso al tren y terminó volcada en la vía Morelos, Ecatepec

Durante el mediodía del lunes 22 de septiembre hubo un accidente en Ecatepec, cuando una pipa intentó ganarle el paso a un tren y acabó volcada en la Vía Morelos , provocando un enorme caos vial en la zona, así como incertidumbre por el cargamento que llevaba.

La población no olvidará el terrible accidente que provocó una pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa , por lo que cuando vieron que una pipa se volcó en Ecatepec, los habitantes se pusieron en alerta máxima y llamaron a las autoridades para atender la situación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el accidente de la pipa en la Vía Morelos?

Testigos señalan que el conductor de la pipa intentó ganarle el paso a un tren, fracasó y la locomotora impactó la unidad, provocando que se volcara y afectando la circulación en un punto clave de Ecatepec: La Vía Morelos .

Al sitio arribó personal de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, quienes auxiliaron al conductor y le dieron atención médica en el lugar, ya que solo presentaba lesiones menores, aunque inmediatamente después fue detenido y remitido al Ministerio Público para determinar su situación legal.

¿Cuál era el cargamento de la pipa?

La buena noticia es que las autoridades informaron que la pipa no representaba un riesgo mayor; minutos antes de volcarse, había descargado su carga de hipoclorito de sodio, un compuesto químico utilizado como desinfectante, blanqueador y que también sirve para la purificación del agua.

La pipa estaba vacía, sin embargo, sí hubo un derrame de diésel en la zona, el combustible de la unidad, por lo que fue necesario que personal especializado realizara limpieza de la zona y evitara el paso de otros vehículos para reducir el riesgo de algún accidente de proporciones mayores.

Volcadura de pipa en #Ecatepec



En Vía Morelos y calle Nuevo León, colonia Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, una pipa fue golpeada por el ferrocarril.



La unidad estaba vacía, solo presentó derrame de diésel de su tanque de combustible. pic.twitter.com/SPO02Rb6Bw — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 22, 2025

Las afectaciones viales en la Vía Morelos

Gracias a este accidente, las autoridades tuvieron que desviar el tránsito a la altura de la empresa “La Costeña” y también tuvieron que habilitar un carril en sentido contrario a dirección San Cristóbal.

La operación de la Línea 4 del Mexibús quedó suspendida temporalmente y se registró un enorme caos vial durante al menos dos horas, ya que el accidente ocurrido en la zona de Tulpetlac ocurrió en uno de los puntos más concurridos del municipio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.