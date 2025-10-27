Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango

El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez fue encontrado muerto en la carretera libre a Mazatlán el domingo 25 de octubre. Su cuerpo contaba con signos de violencia y envuelto en una cobija.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue hallado en un paraje a la altura del kilómetro 30 de la carretera libre a Mazatlán dentro del poblador Río Chico. Junto a su cuerpo había un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado.

🔴 #Violencia | Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango. Su cuerpo fue hallado el sábado 25 de octubre envuelto en una cobija, acompañado de un mensaje presuntamente del crimen organizado pic.twitter.com/NYbVlSsxmI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 27, 2025

¿Qué se sabe del asesinato del periodista?

El periodista había sido visto por última vez el día jueves en la mañana. El cuerpo del comunicador fue velado el domingo 26 en Durango por sus familiares y amigos, ese mismo día la Asociación de Directores de Revistar Asociadas (DIRA) lamentó su fallecimiento.

¿Quién era Miguel Ángel Beltrán?

Miguel Ángel Beltrán tenía una extensa trayectoria en los medios de comunicación, ya que la mayoría de su vida se desempeñó como periodista. En los últimos años laboró como periodista digital y cubría la fuente de deportes, seguridad y narcotráfico.

¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación?

Tras el asesinato del periodista varios medios de comunicación lamentaron el hecho, entre ellos Contexto de Durango, donde Miguel Ángel colaboraba. A través de una publicación, el diario señaló que se unía a la pena que embarga a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación.

La Relatoría Especial para la Libertad de Extresión (CIDH) condenó el asesinato del comunicador y llamó a las autoridades a investigar el crimen, considerando su oficio dentro de los motivos.

Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto, vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades, dijo en una publicación.

#México RELE condena el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango. Según reportes, hallado el #25Oct con signos de violencia y un mensaje junto a su cuerpo. La Oficina urge a las autoridades a investigar el crimen, considerando su oficio dentro de los móviles. pic.twitter.com/ogiqwQUi4t — Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) October 27, 2025

