Detienen a líderes criminales tras órdenes de cateo en cuatro estados

El Gabinete de Seguridad de México informó que se detuvo a 15 personas, de las cuales 6 cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada, entre ellas Isaí, Gabriel 'N', alias "El Carnal" e Ignacio 'N' alias "Pelayo", líderes criminales .

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes ejecutaron 15 órdenes de cateo en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla.

¿Cómo fue la detención de las 15 personas?

Un Juez de Control otorgó mandamientos para ejecutar 15 órdenes de cateo para desarticular una célula delictiva vinculada con homicidios , narcomenudeo y tráfico de armas.

El juez otorgó los mandamientos para intervenir en los inmuebles: tres en Puebla, seis en Morelos, cinco en el Estado de México y uno en la capital del país.

¿Cuáles fueron los aseguramientos?

En los cateos se aseguraron diversas dosis de drogas, siete armas de fuego, cartucho, vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, equipo táctico, de radiocomunicaciones y cómputo, dinero en efectivo, así como 14 inmuebles.

¿Qué pasará con los detenidos?

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso. Lo asegurado representa una afectación aproximada de 97 millones de pesos.

