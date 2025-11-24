Rescatan a mujeres mexicanas y extranjeras de red de prostitución en Playa del Carmen
La Fiscalía de Quintana Roo aseguró un bar de la carretera Cancún-Tulum, donde mantenían retenidas a ocho mexicanas, una cubana y una argentina.
Al menos diez mujeres mexicanas y extranjeras fueron rescatadas de una red de trata y prostitución en Playa del Carmen, Quintana Roo, informó la Fiscalía General del Estado.
El resguardo se realizó en un bar ubicado en la carretera federal Cancún-Tulum, entre Avenida Juárez y calle Sur. Las mujeres, entre ellas ocho mexicanas, una cubana y una argentina, presuntas víctimas de hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución.
¿Cómo fue el rescate de las mujeres?
Tras el mandamiento judicial, los agentes participantes procedieron a colocar los sellos correspondientes para asegurar el inmueble, mismo que quedó bajo resguardo de la Fiscalía. Las mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía General Estado, así como al Instituto Nacional de Migración, en el caso de las víctimas extranjeras.
