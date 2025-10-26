Aseguran kilos y litros de metanfetamina tras cateo en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que tras un cateo en Sinaloa se aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina, por lo que se impidió que miles de dosis llegaran a los jóvenes del país.

En el operativo participaron elementos de Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

¿Cómo fue el operativo en Sinaloa?

El operativo fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y derivó en un cateo a un inmueble ubicado en calle Laguna de los Hornos, del Fraccionamiento Vistas del Lago, en Culiacán, donde almacenaban sustancias ilícitas .

La droga asegurada fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

“Con esta acción se impidió que miles de dosis de drogas sintéticas llegaran a manos de los jóvenes, además de representar una afectación económica a las organizaciones delictivas”, señaló la SSPC en el comunicado.

Otros decomisos en Sinaloa

El 24 de octubre fueron detenidos 18 integrantes de células delictivas del Cártel de Sinaloa , luego de operativos de la SSPC en los municipios de Culiacán y Navolato. También se aseguraron armas de fuego, vehículos y químicos para fabricar drogas sintéticas.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia por calles del fraccionamiento Residencial Roma cuando fueron agredidos con disparos de armas de fuego, por lo que repelieron el ataque.

