Aseguran más de mil paquetes de cocaína en tráiler en Sonora; detienen al conductor

Derivado de labores de inspección y vigilancia en carreteras federales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron un cargamento con mil 201 paquetes de cocaína en San Luis Río Colorado, Sonora.

El hallazgo de este sábado 23 de agosto ocurrió en el puesto de control militar conocido como Estación Doctor, ubicado en el tramo carretero que conecta con Puerto Peñasco .

Durante la revisión de un tractocamión con caja seca, efectivos militares detectaron irregularidades en el techo de la unidad, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

En #Sonora, autoridades aseguran un cargamento de más de mil paquetes con aparente cocaína.

Elementos de seguridad descubren droga oculta en el tráiler con rayos gamma

De acuerdo a un comunicado de prensa , la unidad, que circulaba con destino al Valle de Mexicali, Baja California, fue sometida a revisión con equipo de rayos gamma, donde se detectaron modificaciones en la estructura.

Al realizar la inspección manual, los elementos hallaron paquetes envueltos en plástico negro con un polvo blanco en su interior.

Las pruebas químicas confirmaron que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína . En total, fueron asegurados mil 201 paquetes, con un peso superior a una tonelada.

Detienen al conductor, es originario de Jalisco

El conductor, de 45 años y originario de Autlán, Jalisco , fue detenido en el lugar. Tras informarle sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el tráiler y la droga asegurada, para la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la unidad procedía del municipio de Puerto Peñasco, una región clave en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos debido a su conexión con el Valle de Mexicali y su ubicación en la frontera norte.

¿Por qué han aumentado los retenes en la frontera entre Sonora y Baja California?

La franja fronteriza de Sonora y Baja California ha sido identificada como un corredor estratégico para el narcotráfico.

El Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado son puntos de disputa entre organizaciones criminales, lo que ha derivado en episodios de violencia y enfrentamientos en la zona.

García Harfuch detalla la detención en Sonora

El operativo fue destacado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch , quien subrayó que estas acciones reflejan la efectividad de los trabajos coordinados entre Ejército, Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR para combatir el tráfico de drogas.

