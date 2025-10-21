Aseguran un laboratorio clandestino y cientos de kilos de droga tras operativo en Culiacán

Luego de un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) y demás autoridades de gobierno, se logró desmantelar un laboratorio clandestino y asegurar varios kilos de droga en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa.

A través de un informe emitido por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se dio a conocer que los operativos se realizaron a lo largo del pasado lunes 20 de octubre en varias acciones coordinadas dentro de las demarcaciones antes mencionadas.

Desmantelan laboratorio clandestino de drogas en San Luis Potosí; aseguraron drogas y detuvieron a dos [VIDEO] Desmantelan laboratorio clandestino en San Luis Potosí; detienen a dos y aseguran narcóticos en operativo contra el crimen organizado. Aquí los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el operativo para asegurar el laboratorio clandestino?

De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades de nuestro país, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Se señaló que dentro de la capital del estado, los agentes de seguridad lograron inhabilitar un laboratorio clandestino que se utilizaba para la elaboración de metanfetamina, por lo cual se destruyó un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores y mucho más.

Aseguran droga y precursores químicos tras operativo en Culiacán

Se dio a conocer que derivado de trabajos de inteligencia, se logró localizar un vehículo que contenía 23 kilos con 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, así como 500 kilos y 130 litros de metanfetaminas.

De igual forma se detalló que lograron asegurar 3 mil 400 litros y mil kilos de sustancias químicas, lo que representa una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos.

Por las acciones realizadas en varios puntos de la entidad sinaloense, las autoridades de nuestro país estiman haber generado pérdidas económicas superiores a los 600 millones de pesos contra el crimen organizado.

En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada… pic.twitter.com/Cj37l4BCnf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

¿Cuántos laboratorios clandestinos se han desmantelado en 2025?

Es importante mencionar que en lo que va de este 2025, se han logrado desmantelar cientos de laboratorios clandestinos en varios puntos de la República Mexicana, pues tan solo hasta mayo del año en curso se contabilizaron más de 800 terrenos de estos completamente destruidos por las autoridades de nuestro país.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.