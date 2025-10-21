Difunden video del momento exacto del ataque contra el abogado David Cohen; así actuaron los sicarios

El abogado David Cohen Secal fue asesinado en un ataque a balazos el pasado 14 de octubre. Las autoridades ya detuvieron a los dos sicarios implicados y ahora ha salido a la luz un nuevo video del momento exacto en el que disparan.

Video del asesinato del abogado David Cohen

En las imágenes se puede observar al abogado parado a las afueras de la Ciudad Judicial en la CDMX. Mientras tanto, el sicario, con el casco puesto, se acerca y le dispara por la espalda, apuntando a la cabeza.

Segundos después, el sicario huye, dejando atrás a su compañero, quien fue detenido por las autoridades. A la par, las personas que transitaban por la zona entran en pánico y huyen, asustadas por las detonaciones de bala.

EXTRA 2: este es el video de la huida del asesino de David Cohen. El joven detenido, cómplice del sicario, fue herido y detenido mientras el verdadero asesino se fugaba corriendo, no en bicicleta, como dijo la Fiscalía de la CDMX. pic.twitter.com/tulg7CvJjh — @rivapa_oficial (@rivapa_oficial) October 17, 2025

Fiscalía de CDMX y los avances por el asesinato de David Cohen

Según las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la CDMX, los atacantes llegaron al lugar en un vehículo motorizado y después se acercaron a pie al abogado, hasta dispararle por la espalda.

En ese momento, un agente de la Policía de Investigación logró detener a uno de los agresores , mientras que el segundo pudo escapar en una bicicleta, aunque días después también fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ambos han recibido prisión preventiva y pronto serán vinculados a proceso.

La gran incógnita sigue siendo el autor intelectual del homicidio, una tarea que todavía investigan las autoridades. Por lo pronto, prometieron rigor en las indagatorias para esclarecer el caso.

¿Quién fue David Cohen?

David Cohen, de 48 años, era un reconocido abogado. Representó a directivos de la cooperativa Cruz Azul, entre ellos a Guillermo “ Billy” Álvarez y Víctor Garcés, en diversos procesos legales relacionados con la administración de la institución

Entre sus especialidades se encontraba litigio en el área civil y mercantil, juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, litigio en materia administrativa y concursos mercantiles.

