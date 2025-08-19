inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Seguridad
Nota

Reportan el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Jalisco

De acuerdo a medios locales, la ejecución del cantante de banda se dio en una pensión; se reporta la muerte de otra persona, la cual no ha sido identificada.

Ernesto Barajas
IG/Ernesto Barajas
Actualizado el 19 agosto 2025 15:57hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

Medios locales en Jalisco reportan el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, este martes 19 de agosto, tras un ataque armado en una pensión de Guadalajara.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

De acuerdo a la información que se conoce en el momento, algunos hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el cantante, quien ya no tenía signos vitales cuando llegaron las autoridades.

Medios reportan otro fallecimiento durante el ataque en Jalisco

Además, se reportó que otra persona también falleció en el ataque; sin embargo, no se sabe su identidad.

Información en desarrollo...

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Jalisco
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx

LO MÁS VISTO

Hernán Bermúdez Requena 2024

Siguen saliendo "trapitos al sol" de Hernán Bermúdez Requena durante su cargo como secretario de seguridad del estado de Tabasco

Seguridad
foto - 2025-07-15T122401.694.jpg

La Fiscalía de Jalisco detuvo al presunto feminicida de Karla, la joven asesinada con arma de fuego en Guadalajara

Seguridad
Seguridad

Aseguran toneladas de droga, laboratorios clandestinos, casi 800 delincuentes y 400 armas de fuego

Seguridad
Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuenta con suspensión provisional para evitar su detención

Seguridad
¿Qué pasó con los agentes de la fiscalía en Chiapas?

Retienen agentes de la fiscalía que presuntamente atropellaron y mataron a abuelito

Seguridad
Ovidio Guzmán, ubicación revelada por Omar García Harfuch

García Harfuch revela la ubicación de Ovidio Guzmán tras su desaparición del registro de prisiones en EUA

Seguridad