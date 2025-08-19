Reportan el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Jalisco

Medios locales en Jalisco reportan el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, este martes 19 de agosto, tras un ataque armado en una pensión de Guadalajara.

De acuerdo a la información que se conoce en el momento, algunos hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el cantante, quien ya no tenía signos vitales cuando llegaron las autoridades.

Se reporta el asesinato del vocalista del grupo "Enigma Norteño", Ernesto Barajas, en Guadalajara.

Medios reportan otro fallecimiento durante el ataque en Jalisco

Además, se reportó que otra persona también falleció en el ataque; sin embargo, no se sabe su identidad.

Información en desarrollo...

