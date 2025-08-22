Vinculan a proceso a seis de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Seis de las 13 personas detenidas por el asesinato de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán y José Muñoz fueron vinculadas a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A los imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

¿Por qué delitos imputaron a los seis implicados en el asesinato?

A David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Sandra “N” se les relacionó con delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. El juez de control fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, Francisco “N” y Norma “N” fueron vinculados por delitos de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que su caso será turnado al fuero federal.

Así fue la detención de los implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

La detención de los implicados se informó el miércoles 20 de agosto tras 11 operativos simultáneos en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco, además de los municipios mexiquenses Otumba y Coacalco.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , señaló que aún quedan líneas de investigación contra presuntos responsables materiales del homicidio.

“Las investigaciones continúan hasta detener a quienes directamente participaron en el ataque”, precisó.

Línea de investigación apuntarían a presuntos nexos con el crimen organizado

Durante los cateos, las autoridades aseguraron drogas, vehículos robados y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, lo que apunta a posibles vínculos con el crimen organizado.

No obstante, el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez , aclaró que aún no se ha confirmado la pertenencia de los detenidos a un grupo delictivo específico.

La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján , informó que también cómo fueron arrestadas otras personas relacionadas con asociación delictuosa, entre ellas Jesús “N”, Arleth “N” y Nery “N”.

Finalmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que no descansarán hasta esclarecer el crimen. “En memoria de Ximena y José, este gobierno llegará hasta las últimas consecuencias”, expresó.

