Asesinan al subdirector de Seguridad Pública en Indaparapeo, Michoacán

La violencia en Michoacán volvió a cobrar la vida de un mando policial. El subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Víctor Daniel Hernández Castillo, fue asesinado la tarde de este martes 21 de octubre mientras se desplazaba por la carretera Indaparapeo–San Lucas.

Hernández Castillo viajaba en su Nissan Versa rojo cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en su contra. Tras recibir varios disparos, perdió el control del vehículo y terminó volcado.

🚨#AlertaADN#Violencia | ⚠️ Asesinan al subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, mientras circulaba por la carretera Morelia–Maravatío pic.twitter.com/UU21XELlYV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 21, 2025

Emboscada mortal sobre la carretera

Elementos de la Guardia Civil, la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar, pero confirmaron que el subdirector ya había fallecido.

La zona permanece bajo resguardo de los tres órdenes de gobierno mientras la FGE realiza las diligencias correspondientes y traslada el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento no se reportan detenciones ni se ha informado sobre un posible móvil.

Un día antes asesinaron a líder limonero

Este homicidio se suma a una serie de ataques recientes en Michoacán contra funcionarios, líderes comunitarios y productores agrícolas. Por ejemplo, un día atrás fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez , líder limonero en Apatzingán, quien había denunciado extorsiones de grupos del crimen organizado.

Su muerte evidencia que la violencia en la región no solo afecta a autoridades, sino también a líderes sociales y económicos.

Aumenta la violencia en Michoacán

Michoacán se mantiene entre los estados con mayores índices de homicidios dolosos en México, con más de mil 200 casos registrados en lo que va del año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las autoridades estatales expresaron sus condolencias a la familia del subdirector y aseguraron que se investigará el caso hasta dar con los responsables.

