Detienen a hombres armados que entraron a complejo de departamentos en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que seis hombre armados fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, luego de que ingresaran a un complejo de departamentos en el sector Tres Ríos de la capital del estado.

En un comunicado, las autoridades de seguridad señalaron que el arresto de dichos hombres se dio después de una denuncia anónima al 089. En la detención participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo fue la detención de los hombres armados?

A través de una llamada al 089 se reportó la presencia de hombres armados que ingresaron a un complejo de departamentos, por lo que rápidamente llegaron las fuerzas de seguridad. Al atender la situación se produjo una agresión donde un individuo resultó reducido.

¿Cuáles fueron los decomisos que se realizaron?

Dos fusiles calibre 7.6x51 mm

Dos carabinas M4 calibre 5.56x45 mm

Una carabina M4 calibre .223 mm

Una subametralladora calibre 9 mm

Un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm

Dos pistolas calibre 9 mm

12 cargadores de diferentes calibres

3 vehículos, uno de ellos con reporte de robo

