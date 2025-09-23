Agreden automóvil de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha

La tarde de este martes 23 de septiembre, se registró un ataque armado contra la camioneta de los escoltas de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , en las inmediaciones del canal 7, cerca de la avenida Jesús Kumate, en Culiacán.

¿Qué se sabe del ataque?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el incidente se debió a un intento de asalto al vehículo en el que viajaban los escoltas.

El ataque dejó como saldo dos agentes estatales heridos de gravedad, identificado como el conductor de la camioneta, quien forma parte de la ayudantía del gobierno y se encontraba comisionado como escolta. Tras la agresión, fue trasladado de emergencia a un hospital privado.

¿Estaba Eneyda Rocha en el vehículo?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Eneyda Rocha Ruiz se encontrara en el vehículo al momento de los hechos. La unidad estaría asignada a la presidenta del Sistema DIF estatal, pero no se ha precisado si ella viajaba en la camioneta en el momento del ataque.

No obstante, el gobernador Rubén Rocha detalló que su nieta viajaba en la camioneta baleada, pero resultó ilesa.

Reacciones y medidas de seguridad

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa activó al Grupo Interinstitucional para controlar la situación.

Además de confirmar a los dos lesionados, quienes colaboran en la Dirección de Servicios de Protección, la secretaría indicó que durante el ataque, un autobús recibió impactos de bala; sin embargo, los tripulantes resultaron ilesos.

Críticas al gobierno de Rubén Rocha

Este incidente ocurre en un contexto de creciente violencia en Sinaloa, con enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa y un aumento en los ataques armados en diversas partes del estado.

El gobernador Rubén Rocha Moya ha enfrentado críticas por la situación de seguridad en la entidad, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha sostenido reuniones con autoridades locales y empresarios para abordar el tema.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.

