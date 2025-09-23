El líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez, es vinculado a proceso por estos delitos

El proceso judicial en contra de Hernán Bermúdez Requena sigue activo y el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco ya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Bermúdez, apodado “El Abuelo” o “Comandante H”, tuvo una audiencia este martes 23 de septiembre en el penal de “El Altiplano”, en el Estado de México, en donde seguirá detenido hasta esclarecer su situación legal.

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez

Hernán fue expulsado de Paraguay el pasado jueves 18 de septiembre y llegó a México el viernes 19; esto gracias a un trabajo en conjunto entre las autoridades paraguayas y las mexicanas, para garantizar la detención del presunto criminal y que pueda enfrentar la justicia en México.

Así, el Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruíz, determinó vincular a proceso a “ El Abuelo ”, además de ratificar la prisión preventiva oficiosa, sin mencionar que otorgó un plazo de 3 meses para realizar la investigación complementaria y que la Fiscalía pueda demostrar que sí cometió esos delitos.

Los delitos de Hernán Bermúdez

Bermúdez es identificado como el presunto líder de “La Barredora”, una organización criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en el estado de Tabasco y otras entidades de la costa. Los delitos por los que fue vinculado a proceso son:



Asociación delictuosa. Aplica para organizaciones o grupos de 3 personas o más que realizan actos ilícitos de manera sistemática y estabilizada; aplica para cualquier persona que forme parte de una organización criminal. En este caso, Bermúdez sería líder de “La Barredora” y, por extensión, parte del CJNG.

Por si fuera poco, el grupo de “La Barredora” está ligado a la extracción ilegal de combustible y su distribución, uno de los delitos más perseguidos por el actual gobierno de México.

