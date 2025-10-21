Capturan en Sonora a Francisco Ernesto “N”, integrante de “Los Gigios”

Este martes 21 de octubre, en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se logró la detención de Francisco Ernesto “N”, de 50 años, en el municipio de Nogales, Sonora , vinculado al grupo de Los Gigios.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, de acuerdo a un comunicado oficial .

Operativo en la colonia Buenos Aires, en Sonora

Tras labores de inteligencia y vigilancia en la colonia Buenos Aires, se identificó un domicilio donde se encontraba el detenido. Durante el cateo autorizado por un juez de control, se aseguró a Francisco Ernesto “N” y se decomisaron 40 dosis de drogas, presuntamente cristal y cocaína .

El operativo se llevó a cabo con estricto apego a los derechos humanos y los protocolos de actuación establecidos.

Vinculación con “Los Gigios”

Francisco Ernesto “N” es señalado como operador clave de la célula delictiva conocida como Los Gigios, dedicada al secuestro, extorsión y homicidio en la región fronteriza.

Además, se le vincula con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos. La detención forma parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad para combatir a los generadores de violencia en el norte del país.

Avances en la Operación Frontera Norte

Esta acción se enmarca dentro de la Operación Frontera Norte , implementada desde febrero de 2025 para reforzar la seguridad en la zona fronteriza.

Hasta la fecha, se han detenido a más de 13 mil generadores de violencia, asegurado más de seis mil 500 armas de fuego y decomisado más de 112 toneladas de drogas, incluyendo fentanilo y metanfetamina. Además, se han desmantelado múltiples laboratorios de drogas y se han realizado importantes decomisos en diversas entidades del país.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica. El inmueble donde se encontraba fue sellado y permanece bajo resguardo policial.

