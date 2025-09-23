El caso de Paloma Nicole, la adolescente que perdió la vida por una cirugía estética

El pasado 20 de septiembre, Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, falleció en la clínica Santa María en Durango. Inicialmente, el certificado de defunción señalaba edema cerebral , encefalopatía hipóxica y bradicardia como causas de muerte tras un supuesto COVID-19.

Su madre y el padrastro firmaron el acta de conformidad ante el Ministerio Público, sin intención de proceder legalmente; sin embargo, el caso dio un giro tras las declaraciones del padre de la menor.

Padre denuncia cirugía estética sin consentimiento

Un día después, Carlos Said, padre de Paloma Nicole, acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) para denunciar que su hija fue sometida a una cirugía estética sin su autorización.

En #Durango investigan la muerte en extrañas condiciones de Nicole, una adolescente de 14 años.



Señaló que, al revisar el cuerpo en la funeraria, descubrió cicatrices y un corpiño quirúrgico, lo que confirmó que se trataba de un procedimiento de aumento de busto.

Exigen a la Fiscalía de Durango una investigación clara

De acuerdo con su versión, la intervención habría sido realizada con la complicidad de la madre de la menor y la pareja de ésta, sin contar con acreditaciones oficiales.

Por ello, exigió una investigación que alcance a médicos, directivos de la clínica y a todos los involucrados en lo que calificó como “ negligencia criminal ”.

Investigación de autoridades y postura de la Secretaría de Salud

La FGED informó que el cuerpo fue trasladado para realizar una necropsia, cuyos resultados definitivos estarán disponibles en un lapso de 10 a 20 días.

La indagatoria incluye la revisión del expediente clínico, documentos de consentimiento y posibles omisiones.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Durango afirmó que el cirujano responsable sí está certificado y que la clínica opera con permisos de la COFEPRIS; no obstante, subrayó que la responsabilidad legal y penal corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial.

Colectivos exigen justicia por Paloma Nicole

El caso ha causado indignación en Durango y en redes sociales, donde familiares, amigos y ciudadanos han mostrado apoyo al padre de Paloma Nicole, quien insiste en que su hija fue víctima de engaños y negligencia.

“Mi hija murió víctima de negligencia criminal. Exijo que se investigue al doctor, a la clínica y a quienes encubrieron la verdad. Este crimen no puede quedar impune”, escribió en redes sociales.

¿Quién fue Paloma Nicole?

Paloma Nicole era una adolescente de 14 años originaria de Durango, descrita por familiares y amigos como una joven alegre y llena de sueños. Sus estudios y actividades cotidianas se vieron truncados tras su repentino fallecimiento el 20 de septiembre.

Riesgos de las cirugías estéticas

Las cirugías estéticas , incluso cuando son realizadas por profesionales certificados, conllevan riesgos significativos, especialmente en menores de edad, cuyos cuerpos aún están en desarrollo.

Entre los posibles peligros se encuentran complicaciones respiratorias, infecciones, reacciones adversas a la anestesia y problemas postoperatorios que pueden poner en riesgo la vida.

Además, la realización de procedimientos sin el consentimiento adecuado agrava la responsabilidad legal y médica de los involucrados.

