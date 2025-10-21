Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo; PVEM exige justicia

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo , Miguel Bahena Solórzano, fue asesinado la noche del pasado lunes 20 de octubre durante un ataque armado en la comunidad de La Estancia, a escasos kilómetros de la cabecera municipal.

Desde que ocurrió el hecho, el crimen ha conmocionado a la región y ha generado una fuerte movilización policial en la zona norte del estado.

Condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, y miembro de nuestro instituto político.



Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva, que conduzca al castigo de los responsables.… pic.twitter.com/O6nEy0gd7D — Partido Verde (@partidoverdemex) October 21, 2025

El ataque contra el exmilitante del PVEM en La Estancia

De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde fue interceptado por dos hombres, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir. Testimonios recabados por medios locales indican que Bahena Solórzano recibió al menos cinco impactos de bala.

El edil fue trasladado de inmediato a una clínica particular; sin embargo, ya no presentaba signos vitales al llegar. La noticia fue confirmada horas después por el propio ayuntamiento de Pisaflores a través de un comunicado oficial.

Se despliega operativo tras la muerte de Bahena Solórzano

En respuesta, elementos de la Policía Estatal y Municipal desplegaron un operativo en caminos rurales y comunidades cercanas, con el objetivo de cerrar rutas de escape y localizar a los responsables.

También se sumaron agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), quienes realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron la zona del ataque.

PVEM exige justicia

Miguel Bahena militaba en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que condenó enérgicamente el asesinato. En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional expresó su indignación y exigió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos.

“No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”, señaló el partido en su mensaje oficial.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM en Hidalgo, Avelino Tovar Iglesias, expresó su solidaridad con la familia del alcalde y pidió que el crimen no quede impune.

Mensaje en Facebook horas antes del crimen

Horas antes de su asesinato, Bahena Solórzano había difundido un video en sus redes sociales donde informaba sobre los daños ocasionados por las lluvias en el municipio .

Detalló la existencia de más de 140 deslaves, 300 árboles caídos y caminos inhabilitados en un 90%, además de agradecer el apoyo de instancias estatales y federales.

En el mismo mensaje, el alcalde invitó a la población a participar en las celebraciones de Día de Muertos , destacando un zacahuil gigante de 10 metros como parte de las actividades culturales.

