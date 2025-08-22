Capturan a líder de “Los Estúpidos”, grupo delictivo con presencia en el sur de CDMX

Luis Alberto “N” , alias El Estúpido y señalado como líder de la organización delictiva Los Estúpidos, fue detenido el jueves 21 de agosto por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en un domicilio ubicado en la colonia Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el detenido enfrenta cargos por su probable participación en el delito de secuestro agravado y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control definirá su situación jurídica en los próximos días.

#ComunicadoFGJCDMX | Agentes de la PDI aprehendieron en la alcaldía Tlalpan a presunto líder de la organización criminal “Los Estúpidos”, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.



Este grupo es señalado como generador de violencia en la zona sur de la… pic.twitter.com/JOaFOVziq4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 22, 2025

Luis Alberto “N” ya había sido detenido; lo acusaron de homicidio

De acuerdo con registros oficiales, Luis Alberto “N” ya había sido detenido anteriormente por su presunta implicación en un caso de homicidio; sin embargo, enfrentaba ese proceso en libertad debido a una resolución judicial que modificó la medida cautelar tras la concesión de un amparo promovido por su defensa.

Pese a ello, las autoridades capitalinas mantuvieron una investigación en su contra desde 2020, vinculándolo con diversos delitos de alto impacto en la zona sur de la Ciudad de México .

Acusan a “Los Estúpidos” por secuestro en Milpa Alta

Las investigaciones apuntan a que en julio de 2020, un hombre que viajaba en taxi junto con su esposa y dos hijas en la colonia San Pablo Oztotepec, Milpa Alta , fue interceptado por un vehículo conducido presuntamente por El Estúpido y otro individuo.

Con violencia, obligaron a la víctima a descender del automóvil y lo mantuvieron privado de la libertad durante tres horas, antes de dejarlo en libertad. Este hecho consolidó la investigación que derivó en la detención reciente.

FGJCDMX detalla operativos contra “Los Estúpidos”

El arresto de su presunto líder ocurre después de que el 9 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) capturara a tres integrantes del mismo grupo en la alcaldía Milpa Alta .

En aquella ocasión, los oficiales encontraron a los sospechosos manipulando un arma de fuego dentro de un vehículo azul. Durante la revisión, se aseguraron dos armas de fuego, marihuana, 42 paquetes de pastillas, 19 envoltorios con cocaína, cartuchos útiles y teléfonos celulares.

“Los Estúpidos”, la organización criminal que pierde terreno en el sur de CDMX

De acuerdo con la FGJCDMX, la agrupación denominada Los Estúpidos está vinculada con delitos como robo con violencia, narcomenudeo, secuestro, homicidio y extorsión, principalmente en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta.

Las autoridades señalaron que continuarán con las acciones de inteligencia y operativos para desarticular a los grupos criminales que operan en la capital.

