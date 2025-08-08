Detienen a 11 personas y aseguran mil dosis de droga en Iztapalapa y Coyoacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX cumplimentaron dos órdenes de cateo y lograron detener a 11 personas y aseguraron droga .

Durante el operativo participó personal de la secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Detienen a 11 personas durante cateos en CDMX

Tras realizar trabajos de investigación, se cumplimentaron órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Coyoacán e Iztapalapa, tres personas fueron detenidas al interior de los domicilios y otras 8 personas fueron aseguradas en las inmediaciones de una de las propiedades.

Cabe mencionar que tres de los detenidos en Iztapalapa cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y robo de bicicleta.

De acuerdo con las investigaciones, había reportes de posibles puntos de venta de droga en las colonias Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán y San Juan Xalpa, en Iztapalapa, por ello se solicitaron las órdenes de cateo.

Aseguran más de mil dosis de droga en CDMX

El primer cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Izote de la colonia Pedregal de Santo Domingo donde se aseguraron 319 dosis de cocaína y una bolsa de marihuana.

Posteriormente se aseguraron 376 dosis de cocaína y 16 de marihuana en una propiedad ubicada en calle 11 de la colonia San Juan Xalpa.

Además, elementos de la SSC detuvieron a tres mujeres y dos hombres por quebrantamiento de sellos y se les aseguraron 166 bolsas de cocaína y 15 dosis de marihuana.

A otros tres hombres se les aseguraron 166 bolsas de cocaína y 15 de marihuana.

Resultado de trabajos de investigación y en atención a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y las instancias de seguridad del @GobiernoMX, ejecutaron dos órdenes de cateo en @Alc_Iztapalapa y @Alcaldia_Coy.



Fueron… pic.twitter.com/ngTB9zDpXL — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 8, 2025

Índices de inseguridad en CDMX

De acuerdo con el gobierno de CDMX, en los primeros 7 meses del año se registró una disminución de 61% en los delitos de alto impacto y de 51% en los homicidios.

También destacó que el delito de feminicidio disminuyó 50% pasando de 40 casos en 2024 a 20 en 2025. Respecto al robo de vehículo hubo una disminución del 57% al registrarse 16 vehículos robados al día.

