Península de Baja California se separa de México y se convertirá en una isla: UNAM

No es una leyenda urbana ni un cuento de ficción. La separación de la península de Baja California de la República Mexicana es un hecho comprobado que se ha estudiado desde hace años y que ahora, gracias a la Universidad Autónoma de México (UNAM), sabemos la velocidad a la que se desplaza.

El movimiento de los territorios es un fenómeno natural que ha ocurrido en el planeta Tierra desde hace millones de años, aunque no lo habríamos imaginado en nuestra cotidianidad, sin embargo, es cuestión de tiempo para que Baja California se convierta en una isla.

UNAM confirma que la península de Baja California se separa de México

Utilizando GPS de precisión, la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM determinó que la península de Baja California se desplaza de 4 a 5 centímetros al año, adentrándose en el océano Pacífico.

Considerando esto, en los últimos 500 años, Baja California se ha separado, aproximadamente, 24 metros del territorio nacional. Esto se debe a un movimiento provocado por la actividad tectónica en la zona, específicamente, por la falla del Golfo de California, la cual separa la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte.

La falla del Golfo de California provocará la separación

Se trata de un sistema de fallas entre dos placas tectónicas que existe desde hace seis millones de años. Su actividad provoca una enorme actividad sísmica en la zona; aunque la mayoría son imperceptibles, siempre existe la posibilidad de uno a gran escala.

Considerando esta actividad, la UNAM señala que se pueden hacer previsiones de la península de Baja California a muy largo plazo, gracias a la información de la historia de la Tierra y la forma en la que ha evolucionado.

¿Cuándo se separará Baja California de México y será una isla?

Si bien tiene un movimiento constante, su separación total, en la que el mar lo separe de México, tardará millones de años. Según las estimaciones del investigador de la UNAM, Thierry Calmus, en un millón de años la península de Baja California se habrá separado entre 40 y 50 kilómetros del territorio nacional.

