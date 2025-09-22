Detienen a “El Chícharo”, líder de una facción de la Unión Tepito

Elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención de Iván “N”, mejor conocido como “El Chícharo” e identificado como líder de una facción de la Unión Tepito en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

Esto gracias a la ejecución de cateos simultáneos en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX y en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Específiciamente, en domicilios en la calle Manuel de la Peña y Peña, en la colonia centro de la CDMX, así como en la calle Bosques de Irán y Bosques de los Continentes en Bosques de Aragón.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cae “El Chícharo” durante operativo

Participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y elementos de policía municipal, identificando inmuebles donde se llevaban a cabo actividades ilícitas como almacenamiento y embalaje de aparentes narcóticos.

“El Chícharo” fue identificado como líder delictivo de una facción de la Unión Tepito en la zona centro de la Ciudad de México, investigado por la venta y distribución de droga, además de dedicarse a actividades de extorsión y homicidio.

Su nombre es Iván Rodríguez Ramírez, alias “Chícharo”, tiene 35 años y era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de las autoridades; junto con él también detuvieron a Akim Plata Tarando, de 24 años, Sara Barrera Garduño, de 63 años, Sara Isabel Barrera, de 35 años, Yatziri Berenice Martínez de 19 años y Nancy Jovana Carrillo Barrera, de 40 años.

Aseguran droga en detención de “El Chícharo”

Por si fuera poco, las autoridades también informaron que lograron el aseguramiento de 100 dosis de aparente metanfetamina , 98 envoltorios, así como más de tres kilos de aparente marihuana a granel; asimismo, decomisaron 140 pastillas de diferentes colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, 143 mil pesos y cinco teléfonos celulares.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.