Detienen a dos personas y aseguran 48 kilos de droga en Sonora

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se realizó un operativo en Sonora y detuvieron a dos personas que transportaban droga.

Detienen a dos personas durante operativo en Sonora

De acuerdo con las autoridades, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Defensa, Semar y Guardia Nacional realizaron un operativo y lograron detener a dos personas que transportaban droga. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal.

Aseguran heroína y fentanilo

Los agentes de seguridad se encontraban en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2 en el tramo Santa Ana- Altar y al inspeccionar el autobús de pasajeros percibieron que tenía modificaciones en su estructura. Ante ello, realizaron una revisión minuciosa y hallaron un compartimento oculto.

En el lugar se hallaron 17 paquetes envueltos en cinta canela con una sustancia parecida a la heroína con un peso aproximado de 16 kilos. También decomisaron 33 paquetes con una mezcla de heroína y fentanilo con un peso de alrededor de 32 kilos.

En redes sociales se compartió una grabación que muestra cómo los oficiales encontraron varios paquetes de droga en un compartimento del vehículo por lo que aseguraron todo el producto.

Índices de inseguridad en Sonora

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) reveló que de enero a mayo se tiene el registro de 451 víctimas de homicidio doloso.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indicaron que la cifra de asesinatos en el mismo periodo de tiempo fue de 434.

Los municipios donde se cometieron más homicidios son:

Hermosillo con 51.1%

San Luis Río Colorado: 35%

Cajeme: 31.8%

