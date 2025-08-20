Ciudades de México que aparecen en la lista de las peores para vivir de América Latina

En el Índice Global de Habitabilidad 2025 , elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), reveló que varias ciudades de México se encuentran entre las peores evaluadas de América Latina para vivir.

El informe, que revisó 173 urbes en todo el mundo, considera aspectos como estabilidad, salud, cultura, educación e infraestructura. Aunque a nivel global la habitabilidad mostró su mejor promedio en 15 años, México se rezagó frente a otros países de la región.

¿Cuáles son las peores ciudades de México para vivir?

La Ciudad de México (CDMX), Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes se posicionaron en la parte baja de la lista, apenas por encima de Caracas, Venezuela , la urbe peor evaluada del continente.

Entre los factores que incidieron en sus resultados destacan la congestión vehicular, la percepción de inseguridad y las deficiencias en la infraestructura urbana y de transporte.

En la capital del país , la saturación del transporte público y los altos índices de delitos fueron determinantes. Monterrey y Guadalajara enfrentan retos vinculados a contaminación, movilidad y violencia, mientras que Aguascalientes, pese a ser una ciudad más pequeña, registró deficiencias en servicios y calidad de infraestructura.

¿Qué mide el Índice Global de Habitabilidad?

El estudio analiza cinco categorías principales:



Estabilidad (25%) : niveles de criminalidad y riesgo de disturbios civiles

: niveles de criminalidad y riesgo de disturbios civiles Atención médica (20%) : acceso y calidad de los servicios de salud

: acceso y calidad de los servicios de salud Cultura y medio ambiente (25%) : oferta cultural, clima y condiciones ambientales

: oferta cultural, clima y condiciones ambientales Educación (10%) : calidad y acceso a escuelas y universidades

: calidad y acceso a escuelas y universidades Infraestructura (20%): transporte público, carreteras, energía, agua y telecomunicaciones

Este 2025, el índice global alcanzó una puntuación promedio de 76.1 puntos sobre 100, debido a que no se presentaron cambios respecto al año pasado, pese a los conflictos geopolíticos y la inestabilidad social.

¿Cuáles son las mejores ciudades para vivir en América Latina?

Mientras las urbes mexicanas se ubicaron en la parte baja del ranking, en América Latina destacaron Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay) como las más habitables.

A nivel mundial, Viena (Austria) encabezó por segundo año consecutivo la lista, seguida de Copenhague (Dinamarca), Melbourne y Sídney (Australia).

¿Qué necesita México para mejorar en el Índice Global de Habitabilidad?

El informe advierte que la estabilidad global se ha deteriorado por el aumento de protestas y crisis de costo de vida.

En México , el reto central es garantizar mayor seguridad, modernizar la infraestructura y mejorar los servicios públicos para que sus principales ciudades puedan escalar posiciones en futuras evaluaciones internacionales.

