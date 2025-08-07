Habrá Simulacro Nacional y tendrá prueba Alerta Sísmica vía celular en todo México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reveló la fecha en que se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 , con el objetivo de que la población mexicana esté preparada ante una emergencia o desastre natural.

Las autoridades mexicanas señalaron que por primera vez en la historia, durante el Segundo Simulacro Nacional 2025 se realizará una prueba de alertamiento nacional vía celular.

¿Cuándo será el segundo Simulacro Nacional 2025?

En conferencia de prensa, la titular de CNPC, Laura Velázquez Alzúa, el segundo Simulacro Nacional se realizará el 19 de septiembre a las 12:00 horas (hora del Centro de México).

Destacó que el 19 de septiembre, todas las mexicanas y mexicanos que cuenten con un teléfono celular recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido para avisar de un fuerte temblor (hipótesis) que se aproxima.

El alertamiento vía celular llegará a 80 millones de celulares activos de manera totalmente gratuita, sin importar si el usuario tiene internet o datos móviles.

¿Cuál será la hipótesis del Segundo Simulacro Nacional 2025?

De acuerdo con las autoridades, la hipótesis será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que tendría efectos en los siguientes estados:

Guerrero

Jalisco

Ciudad de México

Estado de México

Colima

Oaxaca

Morelos

Guanajuato

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

