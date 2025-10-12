Destruyen 23 vehículos “monstruo” decomisados en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, llevó a cabo la destrucción de 23 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruo”.

Las unidades estaban relacionadas con 21 expedientes y fueron incautados durante varias operaciones realizadas en esa entidad, las cuales fueron coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en conjunto con la Guardia Estatal. Se presume que dichos objetos eran empleados por integrantes de organizaciones criminales.

Los vehículos destruidos contaban con blindaje de fabricación casera, refuerzos metálicos y mecanismos diseñados para el combate. Se presume que eran usados en enfrentamientos y otras acciones ilícitas dentro de la zona fronteriza de Tamaulipas, especialmente en los municipios de Reynosa, Río Bravo y Miguel Alemán.

#FGR en Tamaulipas, en cumplimiento del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, destruyó 23 vehículos denominados “monstruos” relacionados con 21 expedientes. Fueron asegurados en coordinación con el @GabSeguridadMX.



▶️ https://t.co/d293kH54Z8 pic.twitter.com/ywLI4GV9b1 — Zacatecas (@FGR_Zacs) October 12, 2025

El procedimiento se realizó como parte del programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, mediante el cual la FGR dispone de bienes asegurados en investigaciones penales.

Durante el evento estuvieron presentes el Ministerio Público Federal (MPF), quien coordinó la identificación y las diligencias correspondientes, así como peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, con el propósito de verificar que el procedimiento se realizara conforme a la normativa aplicable.

