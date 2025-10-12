inklusion.png Sitio accesible
Detienen a dos personas tras cateo por narcomenudeo en la GAM

Dos personas armadas detenidas por narcomenudeo tras un operativo en el la colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía GAM; participaron varios elementos de seguridad.

Publicado por: Adriana Pacheco

El fuerte operativo de seguridad se realizó en un edificio ubicado en el cruce de Roberto Gayol y Excélsior, colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero después de un reporte de gente armadas.

  • Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina.
  • Las calles aledañas fueron cerradas para evitar el paso de vehículos y peatones.
