Detienen a dos personas tras cateo por narcomenudeo en la GAM

El fuerte operativo de seguridad se realizó en un edificio ubicado en el cruce de Roberto Gayol y Excélsior, colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero después de un reporte de gente armadas.

Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Las calles aledañas fueron cerradas para evitar el paso de vehículos y peatones.