Seguridad
SEMAR reconoce corrupción en sus filas

“Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo"; la Secretaría de Marina aceptó que existieron casos de corrupción en sus filas, pero que los atendieron a la brevedad. 

Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • Investigaciones encontraron una red de tráfico de combustible que operaba al interior de la Secretaría de Marina
  • El titular de la SEMAR, el Almirante Raymundo Pedro Morales, habló sobre la investigación y el reconocimiento
  • “Jamás fue para nosotros opción el dismimulo. El silencio no nos defina, la verdad en cambio nos fortalece”, dijo.
  • Una semana antes, se vinculó a proceso a 14 personas detenidoas por esta red de tráfico de combustible al interior de la Semar, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto “N”.
Tamaulipas
