Golpe al narco en la Sierra: Destruyen plantíos y decomisan droga en Guerrero

En una acción coordinada entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, las fuerzas de seguridad lograron el decomiso de aproximadamente 100 kilogramos de marihuana y la destrucción de 12 mil metros cuadrados de plantíos en la localidad de Iyotla del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero.

Estas operaciones se realizaron el 12 de octubre de 2025 como parte de los patrullajes de vigilancia en la región serrana, una zona donde históricamente se detectaron actividades vinculadas al narcotráfico.

Destrucción e incineración de los plantíos

Durante el operativo, los elementos localizaron extensas áreas utilizadas para el cultivo de marihuana. Los plantíos fueron destruidos e incinerados en el lugar, siguiendo los protocolos establecidos para la erradicación de enervantes.

El material asegurado —un total de 100 kilogramos de marihuana procesada— fue puesto a disposición de la autoridad competente para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Guerrero es una zona estratégica para el narcotráfico

La región de la Sierra de Guerrero fue identificada como una de las principales áreas de cultivo de enervantes en el país. Las condiciones geográficas y la difícil accesibilidad permitieron durante años la siembra y producción de marihuana, así como el establecimiento de redes criminales dedicadas al narcotráfico.

Con estos decomisos, las autoridades buscan reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos que operan en zonas rurales, donde el narcotráfico continúa siendo una fuente de ingresos ilícitos.

Impacto del operativo en la seguridad local

El aseguramiento de droga y la destrucción de plantíos representan un golpe significativo para las estructuras criminales que operan en Guerrero, según autoridades estatales. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de contención del narcotráfico y pacificación regional.

Además, se pretende reforzar la presencia de fuerzas federales y estatales en zonas de alta incidencia delictiva, con el objetivo de prevenir delitos, proteger a la ciudadanía y recuperar espacios para el desarrollo comunitario.

