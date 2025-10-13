Narcobloqueos, saqueos y una jornada violenta en Chiapas ponen en riesgo a la población

El estado de Chiapas sufrió graves momentos de inseguridad durante este lunes 13 de octubre, en donde destacaron dos narcobloqueos en las regiones de Valle Zoque y Freilesca.

El crimen organizado robó vehículos y los incendió a la mitad de la carretera, como una aparente respuesta a operativos sorpresa realizados por las autoridades a 14 inmuebles en los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas.

Narcobloqueos en Chiapas

Específicamente, en el tramo deo Ocozocoutla - Arriaga, a la altura del kilómetro 53, se reportaron tres vehículos quemados y una pipa volcada, obstruyendo por completo la circulación.

A la par, en la carretera de Villaflores Ocozocoautla, hubo un bloqueo con 10 vehículos quemados; ambos puntos fueron resguardados por elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Por si fuera poco, medios locales señalan que los autos utilizados para los bloqueos fueron robados con violencia por parte de los criminales, quienes usaron poncha-llantas para detener los automóviles y obligaron a los conductores a bajarse y seguir su trayecto a pie.

Suspenden clases en Chiapas por inseguridad

Gracias a esto, las autoridades decidieron suspender todas las actividades educativas en todos los niveles en los municipios mencionados, para que los estudiantes no pusieran su vida en riesgo al salir de sus domicilios ante la incertidumbre provocada por el crimen organizado .

Habitantes de la región reportaron cateos en ranchos e inmuebles particulares, por lo que, aunque no se ordenó, prácticamente hubo un toque de queda en las zonas afectadas durante el día.

Operativo en búsqueda de un criminal provoca jornada violenta en Chiapas

Las autoridades habrían desplegado el operativo para lograr la captura de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, mejor conocido como “El señor de los caballos”, identificado como uno de los principales líderes criminales en la región de Chiapas, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).