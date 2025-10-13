Balean a abogado en frente al Poder Judicial en la colonia Doctores

La tarde de este lunes 13 de octubre, se registró una balacera en las inmediaciones de las oficinas del Poder Judicial, ubicadas en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Según los primeros reportes, un hombre atacó a balazos a un abogado que caminaba en las inmediaciones del Poder Judicial.

Disparan a un hombre en la colonia Doctores

Esta tarde ocurrió una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX, ubicadas en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores. Según los reportes de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, un hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le disparó a quemarropa a un abogado que caminaba en la zona. Después, el agresor intentó huir del sitio.

En ese momento, un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión, lo que provocó que el probable responsable resultara herido.

Reportan un detenido tras ataque a balazos en la colonia Doctores

Tras lo ocurrido, el agresor fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. Personal de la PDI aseguró en el lugar una motocicleta y el arma que portaba el posible agresor de 17 años. Asimismo, las autoridades comenzaron con el análisis de las cámaras de videovigilancia para las investigaciones del caso.