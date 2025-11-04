inklusion.png Sitio accesible
Perfilan a Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo, para ser presidenta de Uruapan

Se envió la propuesta al Congreso del Estado para que Grecia Quiroz sea la próxima presidenta de Uruapan; el procedimiento se activará después de la notificación.

grecia_quiroz_esposa_carlos_manzo_uruapan.jpg
Grecia Quiroz/ Facebook
Actualizado el 04 noviembre 2025 13:59hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez , fue propuesta como presidenta sustituta por el Congreso del Estado de Michoacán.

Grecia Quiroz, quien con la voz entrecortada señaló que "aunque apagaron la voz de Carlos, no apagarán esta lucha", se perfila como la próxima presidenta municipal de Uruapan.

Propuesta para que esposa de Carlos Manzo sea presidenta de Uruapan

El diputado local independiente envió la propuesta al Congreso del Estado para que Grecia Quiroz sea la próxima presidenta de Uruapan y aseguró que no hubo ninguna objeción, ya que las autoridades están de acuerdo en que es la mejor persona que puede ocupar el cargo.

Por su parte, Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, mencionó que el procedimiento legal para la toma de protesta se activará después de que llegue la notificación formal.

República MX: Carlos Manzo, la valentía que cuestionó al Estado fallido

[VIDEO] El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado y asesinado a balazos en la plaza pública, ante decenas de asistentes, durante el Festival de Velas de Día de Muertos

¿Quién es Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz, licenciada en Ciencias Políticas, es originaria de Michoacán, y ha participado en varias ocasiones en la vida pública del estado. Actualmente es presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. En 2024 participó en la contienda electoral como candidata a diputada local por el distrito 20 de Uruapan Sur de la mano de Movimiento ciudadano.

En Uruapan ha encabezado varios programas sociales enfocados en adultos mayores, mujeres en situación de riesgo y sectores vulnerables.
Grecia Quiroz, licenciada en Ciencias Políticas, es originaria de Michoacán, y ha participado en varias ocasiones en la vida pública del estado.

Carlos Manzo asesinato.jpg
.

Michoacán
