Perfilan a Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo, para ser presidenta de Uruapan
Se envió la propuesta al Congreso del Estado para que Grecia Quiroz sea la próxima presidenta de Uruapan; el procedimiento se activará después de la notificación.
Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez , fue propuesta como presidenta sustituta por el Congreso del Estado de Michoacán.
Grecia Quiroz, quien con la voz entrecortada señaló que "aunque apagaron la voz de Carlos, no apagarán esta lucha", se perfila como la próxima presidenta municipal de Uruapan.
En Uruapan, Michoacán, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el cabildo perfiló a su viuda, Grecia Quiroz, como la próxima alcaldesa sustituta
Te contamos 🧵 pic.twitter.com/UTVFEkwGUO
Propuesta para que esposa de Carlos Manzo sea presidenta de Uruapan
El diputado local independiente envió la propuesta al Congreso del Estado para que Grecia Quiroz sea la próxima presidenta de Uruapan y aseguró que no hubo ninguna objeción, ya que las autoridades están de acuerdo en que es la mejor persona que puede ocupar el cargo.
Por su parte, Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, mencionó que el procedimiento legal para la toma de protesta se activará después de que llegue la notificación formal.
República MX: Carlos Manzo, la valentía que cuestionó al Estado fallido
¿Quién es Grecia Quiroz?
Grecia Quiroz, licenciada en Ciencias Políticas, es originaria de Michoacán, y ha participado en varias ocasiones en la vida pública del estado. Actualmente es presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. En 2024 participó en la contienda electoral como candidata a diputada local por el distrito 20 de Uruapan Sur de la mano de Movimiento ciudadano.
VIDEO: Revelan la ruta del agresor de Carlos Manzo antes de darle alcance y dispararle
En redes sociales circulan imágenes del agresor de Carlos Manzo, quien presuntamente actuó bajo la influencia de estupefacientes.
.
