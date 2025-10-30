TEPJF perdona multa millonaria a candidatos beneficiados por acordeones en la Elección Judicial

El pasado 28 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electorial (INE) determinó sancionar a más de 200 candidatos ganadores en la pasada Elección Judicial , porque fueron beneficiados al aparecer en acordeones físicos y digitales. Tres meses después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retiró las multas.

En la sesión de este jueves 30 de octubre, el TEPJF decidió retirar las multas que equivalían a 6.3 millones de pesos a los juzgadores por haberse beneficiado de los acordeones. El argumento para desestimar la multa fue sencillo: No hay pruebas contundentes de que estos documentos los hayan beneficiado en las boletas.

Tribunal Electoral aprueba eliminar las multas a candidatos de Elección Judicial

Ya no habrá multa para los candidatos ganadores y tampoco alguna investigación adicional. El TEPJF cerró los más de 400 juicios que tenía pendientes de resolver sobre el proceso de fiscalización de las campañas judiciales y determinaron que, a pesar de que los candidatos que ganaron aparecían en los acordeones, no había motivos suficientes para sancionarlos.

Las multas juntas equivalían a más de 6 millones de pesos; individualmente, la más alta era de 250 mil pesos, ya que cada multa se ajustaba a las capacidades económicas de cada funcionario electo.

¿Por qué les perdonaron la multa?

No tenían suficientes pruebas. En la investigación que pidió el INE , nunca pudieron identificar a la persona o institución que haya pagado, elaborado y distribuido los acordeones.

Señalan que no pueden sancionar a los funcionarios por una responsabilidad indirecta y por eso no pueden establecer ninguna sanción. Al final, no hubo una investigación a fondo para entender de dónde venían los acordeones que decían por quién votar y ahora ningún candidato ganador será sancionado.

