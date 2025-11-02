¡Ya basta de asesinatos! Convocan a marcha durante velorio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ha conmocionado a todo el país. A solo un día de sufrir un atentado en un evento público del Día de Muertos en el que perdió la vida, la comunidad se ha volcado en indignación y dolor.

Durante el velorio de Carlos Manzo, familiares, amigos y ciudadanos no solo le rindieron homenaje, sino que también alzaron la voz para exigir justicia ante lo que califican como un acto de impunidad más en el estado. Por esta razón, ciudadanos convocaron a una marcha que dio inicio este domingo 2 de noviembre, en punto de las 4 de la tarde.

Así despidieron a Carlos Manzo, el presidente municipal de Uruapan asesinado

El cuerpo del alcalde Carlos Manzo fue velado de manera privada en una funeraria de Uruapan, rodeado de su familia y colaboradores más cercanos. De acuerdo con medios locales, el recinto permaneció custodiado por elementos de seguridad, quienes resguardaron el acceso ante la presencia de reporteros y simpatizantes.

Al grito de “Fuera Morena”, “Queremos Justicia” y “No Más Violencia”, la gente de Uruapan se manifiesta en la glorieta de la

Avenida Latinoamericana esquina con Paseo Lázaro Cárdenas. Lo que vi no es gente ni del PRI ni del PAN, sólo gente cansada de vivir en una ciudad violenta. pic.twitter.com/oVnE0l0sQg — Luis Ventura (@luiselviajado) November 2, 2025

Tras el velorio, el cortejo fúnebre liderado por la madre, la abuela, los hijos y demás familiares de Carlos Manzo avanzó por calles del municipio con rumbo a la plaza principal de Uruapan, donde se llevó a cabo un homenaje póstumo. En dicho lugar, donde el alcalde fue asesinado, trabajadores del Ayuntamiento montaron una guardia de honor alrededor del féretro.

La tragedia ha dejado un vacío político y emocional en la región. En redes, distintos sectores de la sociedad michoacana compartieron fotografías y mensajes de despedida bajo el hashtag #JusticiaParaCarlosManzo, que se ha vuelto tendencia local.

Ciudadanos convocan a marcha para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo; entran al Palacio de Gobierno

Mientras se desarrollaba el velorio, pobladores de Uruapan anunciaron una marcha que inició este 2 de noviembre, en punto de las 4 de la tarde y que partió de la glorieta de la Avenida Latinoamericana esquina con Paseo Lázaro Cárdenas con rumbo a Palacio de Gobierno, con ciudadanos exigiendo justicia por Carlos Manzo y paz para la región.

“Justicia, justicia, justicia”, gritaban los manifestantes mientras alzaban pancartas y una bandera de México.

"Prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal".



Así me respondió Carlos Manzo al preguntarle si tenía miedo por las amenazas recibidas.



Habló de dejarles a sus pequeños hijos una sociedad mejor. Anoche fue cobardemente asesinado.



QDEP pic.twitter.com/1IMCSq2Qcy — Monica Garza (@monicagarzag) November 2, 2025

Los organizadores invitaron también a los habitantes del resto de los municipios de Michoacán a alzar la voz y a unirse a esta causa ciudadana. Con esta movilización, los habitantes de Uruapan buscan visibilizar su hartazgo ante la inseguridad que azota al municipio y al estado de Michoacán y mandar un mensaje claro: la población exige justicia y resultados inmediatos.

“Esta marcha nace del cansancio y la indignación ante la corrupción, la violencia y el abandono de las autoridades. Convocamos a toda persona inconforme, a quien ya no quiera callar, a quien exija un México más justo y sin miedo”, se lee en la convocatoria.

Alrededor de las 6 de la tarde, los manifestantes entraron al Palacio de Gobierno de Morelia buscando al gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan. Al no encontrar al mandatario estatal, algunos de los integrantes de la marcha cubrieron la fachada y ventanas del recinto con pancartas, mientras el resto de los manifestates gritaban: "Lo mató, lo mató, el gobierno lo mató".

🔴#México | La rabia bajó de las montañas y entró al Palacio, queriendo linchar al Gobernador Bedolla.



Ciudadanos tomaron Palacio de gobierno exigiendo justicia por Carlos Manzo, el alcalde que se atrevió a decir la verdad en tierra de miedo.

Gritan lo que muchos callan: “El… pic.twitter.com/FAbYlCc5Zn — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 2, 2025

El Episcopado Mexicano hace un llamado a pararla violencia en la región

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó el “cobarde asesinato” del alcalde de Uruapan y llamó tanto al Estado como a los grupos criminales a cesar la violencia fratricida que lacera al país.

“El cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades”, se lee en el texto del CEM.

México vive momentos dolorosos



El cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades.



Como Iglesia, alzamos la voz y pedimos detener esta violencia fratricida.… pic.twitter.com/kLbc0wL8dr — CEM (@IglesiaMexico) November 2, 2025

En su pronunciamiento instaron a “combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen”, que va más allá del homicidio de una sola persona y atenta contra las libertades de miles de ciudadanos. Asimismo, invitaron a todos los mexicanos a “redoblar esfuerzos” para construir la paz y defender la dignidad humana, mientras ofrecían un espacio de diálogo nacional para coordinar acciones.

