Adriana Pacheco

Soy periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y me he desempeñado como redactora digital desde el 2016. Fui Primer Lugar en el Concurso UNAM Festival Artístico y Cultural en la categoría de creación literaria Leyendas urbanas con la obra "Augurio", en el 2012.



A lo largo de mi trayectoria profesional he trabajado como redactora de varios medios informativos de México y laborado en el área de comunicación. Tuve fortuna de cubrir grandes eventos especiales como la visita del Papa Francisco en México.



Como redactora me especializo en la política, seguridad y temas sociales. Además me encargo de investigar y abordar asuntos mercantiles y culturales entre México y Asia, sobre todo Japón, China y Corea del Sur. El anime y el K-Pop son algunos de los temas de mis campos de estudio.



Mis textos destacados en el sitio son:



https://www.adn40.mx/cultura/k-pop-impacto-jovenes-mexico-boom-latinoamericano-app



https://www.adn40.mx/internacional/entrevista-adn40-se-vive-la-crisis-migratoria-despues-pandemia



https://www.adn40.mx/salud/como-ha-avanzado-la-medicina-estetica-en-mexico