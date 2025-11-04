“Llora por Carlos Manzo”, Lilly Téllez llama cobarde a Fernández Noroña tras asesinato del alcalde de Uruapan

En medio de una acalorada jornada la senadora Lilly Téllez volvió a arremeter contra el morenista Gerardo Fernández Noroña, al cual le exigió que tal y como lo hizo por la gente de Palestina, llorara públicamente por el asesinato del presdiente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Fue al inicio de la sesión de este martes 4 de noviembre, que la senadora panista llamó “imbécil y cobarde” al expresidente del Senado de la República, esto en medio de un pleno que se “llenó” de sombreros manchados de “sangre” en apoyo al alcalde asesinado el pasado sábado 1 de noviembre.

¿Qué le dijo Lilly Téllez a Fernández Noroña?

Al inicio de la intervención de Lilly Téllez , la panista se lanzó contra la “indiferencia” que se ha mostrado desde el gobierno federal por la muerte de Carlos Manzo, señalando que “nadie lo escuchó cuando pidió una y otra vez que se actuara (contra los cárteles en Uruapan, Michoacán)”.

Fue tras ello y luego de que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, le señalara que ya no contaba tiempo disponible para preguntas, que la senadora blanquiazul se lanzó contra Fernández Noroña.

¡Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manzo! Criminales... Tu idiota, llora por Carlos Manzo. Noroña, no seas imbécil (...) llorando por allá, haciendo circo mientras a los mexicanos los masacran. Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña -mencionó Lilly Téllez antes de ser cortada del audio.

¿Qué respondió Fernández Noroña a Lilly Tellez?

Por su parte y el expresidente del senado y morenista, Gerardo Fernández Noroña, recriminó que la oposición “nunca se comprometió” con los señalamientos del mismo Carlos Manzo, lanzado que los señalamientos en contra del partido oficialista es “politiquería”.

Fue en ese momento que nuevamente la senadora Lilly Téllez, lanzó que nadie del gobierno actual ha cuestionado la estrategia de seguridad en el país, esto tras el asesinato de Carlos Manzo en medio de un festival de Día de Muertos.

Ya basta de cobardía @Claudiashein



Queremos guerra contra el crimen organizado porque están matando a los mexicanos.



No habrá paz sin enfrentar directamente a los asesinos: pic.twitter.com/Vs8ZigaHWL — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 4, 2025

¿Qué pasó con el presidente municipal Carlos Manzo?

Fue durante la noche del pasado 1 de noviembre y en medio de una celebración de Día de Muertos en Michoacán, que un sicario disparó en más de tres ocasiones contra el entonces presidente municipal de Uruapan.

Tras su asesinato, se hicieron tendencia una serie de videos en donde el mismo Manzo exigió la presencia de las fuerzas federales en la entidad derivado de las amenazas que había recibido en su contra.

