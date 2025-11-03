“Crónica de una muerte anunciada”: Jorge Fernández Menéndez denuncia el abandono estatal frente al crimen

Jorge Fernández Menéndez analiza el asesinato del alcalde de Uruapan y advierte que el Estado dejó solo a quien enfrentó al crimen organizado.

Un crimen que se veía venir

El periodista relata cómo el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado tras enfrentarse al crimen organizado y pedir apoyo del gobierno federal y estatal, sin recibir protección real. El autor describe a Manzo como un político “limpio” que decidió no ceder ante las extorsiones de los grupos delictivos, y advierte que la negligencia institucional lo dejó vulnerable.

Fernández Menéndez señala que, para combatir al crimen desde los municipios, eran necesarios respaldo, recursos y voluntad. Pero “los gobernadores… hablan mucho y hacen poco”, escribe el columnista. Al no actuar, autoridades federales o estatales contribuyeron —en su análisis— al desenlace trágico.

El Estado ausente y la oportunidad perdida

Para Jorge Fernández Menéndez, el asesinato de Carlos Manzo no sólo es una tragedia personal, sino una señal del fracaso del Estado en regiones como Michoacán, que describe como un “laboratorio del crimen organizado”. El autor advierte que estos hechos “terminan con la posibilidad de transformar” la situación cuando quienes estaban dispuestos a hacerlo quedaban sin apoyo.

En este contexto, Fernández Menéndez plantea que los discursos apresurados de “no habrá impunidad” pierden sentido cuando la vida de alguien se sacrificó ante la inacción. Su columna es una crítica clara: sin instituciones fuertes, sin respaldo real al que decide hacer bien su trabajo, los asesinatos anunciados seguirán sumándose.

