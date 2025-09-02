Kenia López Rabadán es la presidenta de la Cámara de Diputados; Gutiérrez Luna a la vicepresidencia

Después de intensas negociaciones y desencuentros entre bancadas, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para que la integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán , asuma la presidencia de la Mesa Directiva durante el segundo año de la LXVI Legislatura (2025-2026).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El consenso se logró tras el bloqueo que inició el sábado 30 de agosto, cuando en la plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) algunos legisladores objetaron que la diputada de oposición encabezara la Mesa.

Tras una conferencia de prensa donde se anunció la conformación, en el pleno, con 435 votos a favor y cuatro en contra, fue aprobada la designación de López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva, por lo que rindió protesta en punto de las 13:30 horas.

¿Por qué la Cámara de Diputados no tuvo cambio de Mesa Directiva antes del 1 de septiembre?

La bancada de Morena había insistido en que no fuera un legislador opositor quien recibiera el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ni quien acudiera en representación de la Cámara Baja a los actos institucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 2 de septiembre de 2025 https://t.co/hZTVUoyVqy — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 2, 2025

Sin embargo, tras cumplirse los protocolos de entrega y con la urgencia de procesar la reforma constitucional en materia de extorsión, Morena aceptó la designación de López Rabadán.

La polémica con Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados

Como parte del acuerdo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna extendió su presidencia únicamente hasta el 5 de septiembre, fecha límite que marca la ley. Durante ese lapso no se procesaron trámites legislativos, en espera de que la panista tomara posesión.

Además, Gutiérrez Luna sustituirá a Dolores Padierna en la vicepresidencia correspondiente a Morena dentro de la Mesa Directiva, mientras que Julieta Villalpando continuará como secretaria.

Puntos clave para que el INE avalara la sobrerrepresentación en Cámara de Diputados [VIDEO] El INE aprobó la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados; conoce los puntos que se tomaron en cuenta por las autoridades.

Así quedó la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Para este nuevo año legislativo, así quedó la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados :



Presidencia: Kenia López Rabadán (PAN)

(PAN) Vicepresidencia: Sergio Gutiérrez Luna ( Morena), Paulina Rubio (PAN) y Raúl Bolaños (PVEM)

Morena), (PAN) y (PVEM) Secretarios: Julieta Villalpando (Morena), Alan Sahir (PAN), Nayeli Fernández (PVEM), Magda Núñez (PT), Fuensanta Guerrero (PRI) y Laura Ballesteros (MC)

Otras propuestas no prosperaron para la presidencia de la Cámara de Diputados

Aunque el coordinador del PAN, José Elías Lixa, había planteado otros perfiles para encabezar la Cámara, como Margarita Zavala , Germán Martínez Cázares y Federico Döring, ninguna de esas alternativas prosperó.

Finalmente, López Rabadán fue respaldada por la mayoría, pese a haber sido vocera de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez , hecho que en principio generó resistencia en Morena.

El papel de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados y como figura de oposición

Desde el inicio de la LXVI Legislatura, en septiembre de 2024, López Rabadán se desempeñó como vicepresidenta de la Cámara de Diputados . En ese cargo, le tocó presidir diversas sesiones sin que se registraran conflictos significativos con Morena, lo que fue un factor clave para que se concretara su nombramiento.

Con su designación, se destraba el arranque del periodo ordinario y se asegura la conducción de los trabajos legislativos en un escenario marcado por tensiones políticas y la discusión de reformas prioritarias para el gobierno federal.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.