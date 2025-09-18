Mark Carney visita México para fortalecer relación bilateral con Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegará a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien conversará sobre temas relacionados con el T-MEC y la relación bilateral.

El jefe de Estado permanecerá en territorio mexicano los días 18 y 19 de septiembre. A través de una publicación en su cuenta de X, Carney compartió una fotografía antes de salir de su país.

Agenda de Mark Carney en México

Carney despegó de Canadá con destino a la Ciudad de México a las 08:00 horas (hora local), con una hora estimada de arribo a las 10:45.

Su agenda oficial comenzará a las 13:00 horas, cuando será recibido con una ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional, antes de reunirse en privado con Claudia Sheinbaum. El encuentro a puerta cerrada está previsto para iniciar alrededor de las 13:20 horas.

Posteriormente, a las 14:00 horas, tendrá lugar una comida oficial presidida por la mandataria. Este encuentro dará paso a una mesa redonda con la participación de empresarios tanto mexicanos como canadienses.

A las 17:00 horas, Sheinbaum y Carney ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, donde responderán a preguntas relacionadas con los temas tratados durante la jornada.

Al término de la rueda de prensa, alrededor de las 18:00 horas, Carney asistirá a una recepción organizada por el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial de México.

¿Qué temas abordarán Mark Carney y Sheinbaum en México?

De acuerdo con el politico canadiense, este encuentro busca profundizar la relación bilateral y ampliarla en temas específicos como seguridad, energía, inversión y comercio.

“Viene el primer ministro Carney, lo vamos a recibir aquí en Palacio Nacional. Vamos a tener una reunión, viene con una parte de su Gabinete, nosotros también una parte del Gabinete. Y después vamos a dar una conferencia de prensa y después vamos a tener una reunión con empresarios canadienses y empresarios mexicanos”, dijo Claudia Sheinbaum ayer.

Obviamente del tratado comercial pero también el comercio directo entre Canadá y México, y también cuestiones de inversiones económicas y otros temas, por ejemplo, hay visas de trabajo especiales para mexicanos que se van a Canadá -agregó.

Cabe destacar que el viaje de Carney es la primera visita bilateral de un primer ministro canadiense a México en ocho años.

