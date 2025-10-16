Lenia Batres se equivoca otra vez y cambia su voto de último momento en plena sesión de la Corte

Una vez más y como ha ocurrido en diversas ocasiones, la ministra Lenia Batres se equivocó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues tal parece que improvisa al momento de votar y de presentar su postura ante los temas que se debaten.

Batres Guadarrama parece que siempre está perdida y ni con 78 asesores tiene sus documentos listos, este jueves se equivocó y tuvo que interrumpir al ministro presidente Hugo Aguilar para cambiar la intención de su votación

¿Cuáles han sido los errores de la ministra Lenia Batres?

Al tratarse de la máxima corte, lo que los mexicanos esperarían es que los togados tengan la preparación para tratar asuntos de suma relevancia; sin embargo, Batres solo ha demostrado su incapacidad y falta de preparación una y otra vez.

Apenas a principios de octubre, le tomó un minuto y 34 segundos para saber cuál el proyecto que debía presentar ante la sala a pesar de que los otros ministros trataron de apoyarla.

El 18 de septiembre hizo berrinche porque los demás ministros rechazaron su proyecto y en noviembre del año pasado con la antigua corte, también se equivocó al votar

Ahora en qué se equivoco la ministra Lenia Batres

El error más reciente ocurrió este jueves durante la resolución del recurso de reclamación 73/2025 CA, relacionado con la defensa de la autonomía municipal de Puente de Ixtla, Morelos. Inicialmente, la ministra dijo que votaba “con el proyecto, pero por consideraciones distintas”.

Sin embargo, a los pocos minutos, la ministra se vio obligada a interrumpir el procedimiento con un notorio titubeo: “Perdón, perdón, perdón. Es que… es que estoy viendo los efectos y no, no, más bien eh, disculpen mi confusión”.

Tras el incómodo momento para todos los ministro, Lenia Batres la ministra corrigió, cambiando radicalmente su postura para votar “en contra y con voto particular”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

